Скорая пришла на помощь тюменскому подростку, потерявшему сознание

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

К 12-летнему жителю Тюмени, потерявшему сознание 19 мая, медики прибыли через пять минут, сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.

Звонок от родителя, сообщившего, что сын лежит на полу с открытыми глазами и не реагирует на окружающих, диспетчер скорой помощи за минуту передал ближайшей к месту вызова бригаде. Как выяснилось, в течение 10 минут ребенок несколько раз терял сознание.

Как рассказал врач скорой, при осмотре мальчик жаловался на головокружение и тошноту. Чтобы исключить состояния, угрожающие жизни пациента, его обследовали, проверили работу сердца, уровень сахара в крови. После этого доставили в Областную клиническую больницу № 1. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, проходит обследование и лечение в поликлинике по месту жительства.

Всего с 18 по 19 мая врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 305 жителям областной столицы и Тюменского района. Угроза жизни и здоровью определена в 52 случаях: экстренная медицинская помощь оказана 14 пациентам в состоянии комы, шока, 19 – с острым коронарным синдромом, 19 – с нарушением мозгового кровообращения. В стационары доставлены 564 пациента. В службы неотложной помощи поликлиник переданы 370 вызовов. Врачи оперативного отдела проконсультировали 234 человека в случаях, не требующих выезда медицинской бригады.