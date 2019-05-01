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В викуловскую библиотеку пришло новое поколение взрослых читателей

Общество, 11:25 21 мая 2019

vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

Перевод 14-летних читателей из детской библиотеки во взрослую состоялся в Викуловском районе 17 мая, сообщает администрация муниципалитета.

Для учащихся 9"б" класса Викуловской школы № 1 сотрудники библиотеки организовали экскурсионную игру-расследование "Это огромная знаний обитель…".

Школьникам предложили пройти по отделам библиотеки и выполнить задания, используя различные источники информации. Участники игры получали фрагменты пазла за каждое испытание. В итоге сложился девиз библиотеки: "Книга – бриллиант в короне знаний, библиотека – дом успешных начинаний!".

За время игры школьники познакомились с коллективом библиотеки, ее отделами и информационно-поисковой системой, большим фондом художественной литературы. Они посмотрели книжные выставки, узнали о платных услугах, предоставляемых пользователям.

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# библиотеки , Викуловский район , школьники

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