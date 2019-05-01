Определены победители конкурса водителей автобусов
60 водителей юга Тюменской области приняли участие в областном конкурсе профессионального мастерства, сообщает Главное управление строительства.
Соревнования проходили 21 мая в два этапа. Сначала водители проверили знания правил дорожного движения, ответив на 20 вопросов. А после выполняли упражнения на автодроме.
В конкурсе соревновались водители трех категорий: автобусов большого класса ЛиАЗ-5293, автобусов малого "Б" класса ПАЗ-32053, а также водители автобусов малого "А" класса "ГАЗель Next".
В личном зачете в категории "ЛиАЗ" первое место занял водитель АО "Антипинский НПЗ" Николай Быков.
В категории "ПАЗ" первое место у Артема Кривоноса, АО "Антипинский НПЗ".
В категории "ГАЗель Next" победу праздновал Федор Третьяков, ООО "УПК Автомобилист".
В командном зачете победили водители ОАО "Тобольский ПАТП", второе место заняла команда Антипинского НПЗ, замкнула тройку лидеров команда ИП Сергея Анисимова.
Все лауреаты получили грамоты и кубки. Всероссийский конкурс профессионального мастерства водителей автобусов пройдет в Тюмени с 29 по 31 мая. Участники, в их числе и тюменские водители, смогут побороться за призовой фонд в 1 млн рублей.