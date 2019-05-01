Определены победители конкурса водителей автобусов

| Фото: архив ИА "Тюменская линия" | Фото: архив ИА "Тюменская линия"

60 водителей юга Тюменской области приняли участие в областном конкурсе профессионального мастерства, сообщает Главное управление строительства.

Соревнования проходили 21 мая в два этапа. Сначала водители проверили знания правил дорожного движения, ответив на 20 вопросов. А после выполняли упражнения на автодроме.

В конкурсе соревновались водители трех категорий: автобусов большого класса ЛиАЗ-5293, автобусов малого "Б" класса ПАЗ-32053, а также водители автобусов малого "А" класса "ГАЗель Next".

В личном зачете в категории "ЛиАЗ" первое место занял водитель АО "Антипинский НПЗ" Николай Быков.

В категории "ПАЗ" первое место у Артема Кривоноса, АО "Антипинский НПЗ".

В категории "ГАЗель Next" победу праздновал Федор Третьяков, ООО "УПК Автомобилист".

В командном зачете победили водители ОАО "Тобольский ПАТП", второе место заняла команда Антипинского НПЗ, замкнула тройку лидеров команда ИП Сергея Анисимова.

Все лауреаты получили грамоты и кубки. Всероссийский конкурс профессионального мастерства водителей автобусов пройдет в Тюмени с 29 по 31 мая. Участники, в их числе и тюменские водители, смогут побороться за призовой фонд в 1 млн рублей.