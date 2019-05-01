Ковин: сельхозпредприятия региона внедряют достижения науки и техники

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Сельхозпредприятия регулярно знакомятся с новейшими достижениями науки и техники. Об этом на заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям сказал председатель комитета Владимир Ковин, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Научная деятельность в регионе направлена на решение актуальных задач, которые стоят перед сельхозпроизводителями. "Впоследствии они внедряют в свое производство передовые технологии. Постоянно проводится модернизация предприятий, приобретается современное оборудование", - подчеркнул Ковин.

В ходе заседания ректор аграрного университета Елена Бойко и директор НИИ сельского хозяйства Северного Зауралья, филиала научного центра СО РАН Евгений Ренев рассказали о том, что делается в этом направлении.

"В аграрном университете сформировано несколько центров: агробиотехнологический, селекции и семеноводства, центр точного земледелия; центр геномных технологий. Работа направлена на создание перспективных технологических вариантов производства продукции с использованием научных достижений. Университет принимает участие в инновационном развитии АПК, реализуя несколько значимых проектов. К примеру, "Внедрение геномных технологий в молочное и мясное животноводство", "Разработка и внедрение инновационных технологий возделывания сельхозкультур с использованием геоинформационных систем", - отметила Бойко.

Директор НИИ сельского хозяйства Северного Зауралья Евгений Ренев акцентировал внимание на научно-образовательных центрах. "30 апреля было подписано соглашение о том, что в пяти субъектах РФ буду созданы эти центры. Тюменская область вошла в это число. У нас разработан проект, который в рамках работы НОЦа мы будем реализовывать. Речь идет о селекции и семеноводстве. В научно-образовательном центре будут работать и по другим направлениям. К примеру, в автономных округах на Ямале и в Югре один из проектов будет касаться северного оленеводства", - отметил он.

По мнению депутата Николая Бабина, вклад науки в развитие отрасли отмечается при ежегодном подведении итогов сельскохозяйственной деятельности.

"В этой связи особое внимание уделяется кадровому вопросу. Очень важно, что в аграрном университете ведется подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре по 15 профилям, это и биологические науки, сельское, лесное и рыбное хозяйство, ветеринария и зоотехния, образование и педагогические науки. Для повышения качества подготовки специалистов для АПК внедрена система стажировок преподавателей на ведущих предприятиях агропромышленного комплекса региона", - рассказал парламентарий.