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Юных тюменцев и их родителей приглашают на праздник в библиотеку

Общество, 09:06 24 мая 2019

из группы "Детская библиотека им. К. Я. Лагунова" ВКонтакте | Фото: из группы "Детская библиотека им. К. Я. Лагунова" ВКонтакте

Праздник "Детство — это свет и радость" начнется в детской библиотеке им. К. Я. Лагунова (ул. Тульская, 4/3) 1 июня в 11 часов, сообщает Детская библиотека им. К.Я. Лагунова.

В программе мастер-классы, подвижные игры, караоке, кинопоказы и викторины. В 11 часов 15 минут гостей ждет игровая программа "Коза-Дереза". В 12 часов 15 минут начнутся два мастер-класса — по росписи имбирного печенья и созданию конфет. С 12 часов 30 минут тюменцев будут учить изготавливать игрушки для кукольного театра.

В 13 часов 20 минут посетители библиотеки смогут принять участие в мастер-классе "Царевна-лягушка из макарон". А в 14 часов 10 минут мастер-класс "Георгин пожеланий из бумаги".

В 15 часов начнется детское караоке, а в 16 часов — киногостиная мультфильмов. С начала праздника до 17 часов 30 минут пройдут литературные викторины.

Вход свободный. Записаться на мастер-классы по росписи имбирного печенья и по созданию конфет можно по телефону: 35-98-42.

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# викторины , мастер-классы , праздник

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