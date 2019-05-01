АминоСиб решает проблему сточных вод

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 90 процентов выполнил завод "АминоСиб" комплекс мероприятий по ликвидации неприятных запахов, которые возникли из-за сброса производственных стоков в безымянное озеро.

Напомним, летом 2018 года сброс производственных стоков вызвал их брожение в результате взаимодействия с микрофлорой водоема и дал на выходе неприятные запахи.

Тогда же заводу удалось убрать донные отложения из озера, а в последующем насытить воду в озере кислородом, чтобы запустить процесс самовосстановления водоема.

На сегодняшний день идет следующий этап работ – откачка воды из безымянного озера. По трубам вода поступапает прямиком на поля предприятия. Предварительно на "АминоСибе" провели необходимые исследования, которые подтвердили безопасный состав воды.

"Делаем все возможное, чтобы избавиться от запаха и сократить период выкачки болота на поля", - подчеркнул директор "АминоСиба" Александр Петров.

Реализация дорожной карты находится на контроле у городских властей.

Инна Кондрашкина