Капитальный ремонт начался на улице Полевой в Тюмени

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Капитальный ремонт на ул. Полевой Тюмени начался 21 мая, сообщает администрация города.

Участок ул. Полевой от ул. Степана Халтурина до ул. Пролетарской входит во второй этап комплексной работы, начатой после строительства развязки по ул. Первомайской – ул. Запольной.

"Работы на данном участке будут реализовываться поэтапно, - сообщил председатель комитета строительства и ремонта дорожной инфраструктуры департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Захаров. - Первый участок – от улицы Степана Халтурина до улицы Флотской. Второй участок – до улицы Ямской. Заключительный – до улицы Пролетарской. Общая протяженность – 1 километр 50 метров".

Проект предусматривает переустройство подземных коммуникаций; устройство сетей ливневой канализации; переустройство дорожного освещения; полное переустройство слоёв оснований и покрытий дорожной одежды; обустройство тротуаров, в том числе – спусков к дорожному полотну для маломобильных групп населения; обеспечение всеми необходимыми элементами для организации безопасного дорожного движения (светофоры, разметка, знаки).

Дорога на всем протяжении будет четырехполосной. Окончательный срок по контракту – середина ноября.

Верхний слой покрытия будет выполнен с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона. Эта технология уже зарекомендовала себя. Она направлена на повышение износостойкости и долговечности верхнего слоя дорожного покрытия.

"Сейчас здесь проводится снятие верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Его передают на временное хранение и будут использовать для отсыпки во временном исполнении дефектов тротуаров и проездов", – отметил Евгений Захаров.