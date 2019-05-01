Назначен глава Голышмановского городского округа

Олеси Зазулиной Олеси Зазулиной

Александр Ледаков назначен главой Голышмановского городского округа. За его кандидатуру проголосовали депутаты местного представительного органа власти, в заседании принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Ко всем происходящим переменам Голышмановский городской округ подошел в хорошей форме. Создана хорошая база для поступательного развития и движения вперед. Сегодня перед всеми органами власти, муниципальными и региональными, стоит главная задача – повышение качества жизни наших земляков. Безусловно, это должно стать главной целью в работе главы городского округа. Немаловажным будет и прямой, открытый диалог с жителями. Открытое, честное, порядочное взаимодействие, очень оперативная и, зачастую, неформальная реакция на те запросы и проблемы, которые озвучивают голышмановцы", - напутствовал избранного главу губернатор.

Решение принималось путем открытого поименного голосования, конкурсная комиссия представила двух претендентов: заместителя главы муниципалитета, курирующего вопросы строительства и ЖКХ Александра Ледакова и исполняющего обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Александра Чиркова.

20 депутатов думы Голышмановского городского округа единогласно поддержали кандидатуру Александра Ледакова. Первый управленческий опыт он получил на посту начальника отдела по спорту, позже возглавлял Агропедагогический колледж, с 2009 года и по настоящее время работал заместителем главы района.

"Я хочу поблагодарить депутатов за оказанное доверие и возможность возглавить муниципалитет, - обратился к присутствующим в зале Александр Ледаков. – Я верю в нашу команду, в наши силы. Надеюсь, что в ближайшие пять, совместными усилиями нам удастся достигнуть новых целей и оправдать доверие земляков. В первую очередь, "закрыть" вопрос переулков в грунтовом исполнении. Не менее важная задача – наладить схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Мы нацелены на то, чтобы этот механизм, был удобен и практичен для каждого жителя городского округа".

Губернатор поздравил нового руководителя и выразил уверенность, что Голышмановский городской округ продолжит свое поступательное развитие.

Во время заседания думы Александр Моор поблагодарил Александра Желтоухова, который 18 лет возглавлял район, за многолетний труд на благо муниципалитета и всей Тюменской области.

Глава Голышмановского городского округа Александр Леонидович Ледаков родился в д. Новоандреевка Сладковского района Тюменской области. Окончил Омский государственный институт физической культуры, имеет ученую степень кандидата педагогических наук. Преподавал в Голышмановском педагогическом училище, работал в отделе культуры, спорта и работы с молодежью, а также директором ГОУ СПО "Голышмановский агропедагогический колледж". С июня 2009 года занимал должность заместителя главы администрации Голышмановского муниципального района. Женат, имеет 2 детей.

Влад Удилов