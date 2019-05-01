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Ямалец, ударивший полицейского, пустился в бега

Происшествия, 13:37 22 мая 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в избиение полицейского, разыскивают в Салехарде, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

В январе 2014 года в дежурную часть обратилась жительница города, которой неизвестный мужчина угрожал убийством. Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в окружной психоневрологический диспансер для медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Мужчина, высказывая несогласие с действиями полицейского, нанес ему удар кулаком в лицо.

В отношении мужчины в 2014 году возбудили два уголовных дела. После того как за угрозу убийством суд осудил его к условному лишению свободы, мужчина скрылся от следствия. В 2016 году его обнаружили на Дальнем Востоке, но оттуда он уехал в Омск, где и был задержан в 2019 году. Доставленный в Салехард обвиняемый дал признательные показания и активно сотрудничал со следствием, но в мае 2019 года вновь скрылся от правосудия.

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# драка , полицейский , Ямал

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