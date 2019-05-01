Под руководством Бориса Щербины создали уникальные транспортные артерии нефтегазового комплека

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Агентство "Тюменская линия" подготовило цикл материалов, посвященных 75-летию области. Журналисты расскажут о людях, знаковых событиях, интересных фактах.

Бориса Евдокимовича Щербину, 12 лет возглавлявшего Тюменскую область, считают основателем качественно новой индустриально-мобильной отрасли по созданию трубопроводов и обустройству месторождений.

Он стоял у истоков вахтово-экспедиционного и комплектно-блочного строительства в условиях Крайнего Севера. Его идею передачи по трубопроводам угольной суспензии собираются осуществить в XXI веке. Апофеоз - сооружение газопровода Уренгой - Помары - Ужгород, того самого, на который американцы наложили эмбарго, но не сумели помешать вводу в эксплуатацию.

"Его называют державником, государственником, - писала о нем газета "Трибуна" 5 октября 1999 года, к 80-летию со дня его рождения. - И при этом сетуют на то, что таких людей сейчас нет. Борис Щербина прожил в ладу со своим временем, пройдя путь от инженера-железнодорожника до министра газового строительства и зампреда Совмина СССР".

Борис Евдокимович Щербина родился в 1919 году в Донецкой области. В 1942 году окончил Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1940 году участвовал в войне с белофиннами. С 1951 по 1961 годы был секретарем Иркутского обкома КПСС. С 1961 по 1973 годы - первый секретарь Тюменского обкома КПСС. С 1973 по 1984 годы - министр строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР. С 1984 по 1989 годы - заместитель председателя Совета Министров СССР.

За время работы был награжден тремя орденами Ленина, двумя - Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, медалями. Удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Наряду с нефтяной и газовой промышленностью в Тюменской области была создана мощная строительная база, бурное развитие получили энергетика, лесная, деревообрабатывающая, легкая промышленность, железнодорожный, водный и воздушный транспорт. Осуществлялось комплексное развитие сельского хозяйства. Произошли крупные социальные изменения, возникли новые города и рабочие поселки, дальнейшего расцвета достигли наука и культура. Были открыты университет, индустриальный, инженерно-строительный, сельскохозяйственный, медицинский институты, ряд научно-исследовательских учреждений.

В декабре 1973 года Бориса Щербину назначили первым министром строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР.

"Слов нет, сложное хозяйство досталось Щербине, - писал об этом периоде Владимир Чирсков, возглавивший министерство в 1984 году. - Отрасль формировалась с большим трудом. Стартовый, так сказать, капитал не мог обеспечить потребности строительства, годовой объем строительно-монтажных работ едва превышал два миллиарда рублей. В составе отрасли был лишь один научно-исследовательский институт, и слабая научная база не могла удовлетворять запросы производства. Технологии и принципы организации строительства требовали коренной модернизации. Организация производственных коллективов, их энерговооруженность не позволяли обеспечить ни темпов, ни качества строительства, а значит, и его надежности. Условия быта строителей даже в "старых" районах дислокации были плохими.

В то же время Миннефтегазстрою было поручено осуществлять на территории страны и за рубежом обустройство нефтяных и газовых месторождений, строительство магистральных и промысловых трубопроводов, сооружение других промышленных предприятий, создание объектов жилищного и социально-бытового назначения. Щербина понимал, что без серьезного переоснащения коллективов невозможно выполнять поставленные задачи, и полностью сосредоточился на этом".

Борис Евдокимович Щербина умер в 1990 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия" и открытых источников