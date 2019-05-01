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Для тюменцев организованы авторские экскурсии по выставке "Библейские истории и сказки в картинках"

Общество, 18:43 22 мая 2019

из группы "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" во ВКонтакте | Фото: из группы "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" во ВКонтакте

Эксклюзивные авторские экскурсии художника Андрея Руднева по выставке "Библейские истории и сказки в картинках" пройдут в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63), сообщают организаторы.

Выставка "Библейские истории и сказки в картинках", на которой представлены 30 работ художников Михаила и Андрея Рудневы, открылась 16 мая. Творчество братьев-близнецов – трансформация литературных произведений в формат изобразительного искусства. Не являясь в полном смысле слова иллюстрациями, их картины – пример философского осмысления и авторской трактовки библейских и сказочных текстов.

Экскурсии пройдут 22, 23 и 24 мая в 18 часов, а также 25 и 26 мая в 16 часов. Вход свободный.

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# выставка , картины , экскурсии

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