Братья-художники Рудневы представили тюменцам "Библейские истории и сказки в картинках"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30 работ представили художники, братья-близнецы Михаил и Андрей Рудневы на выставке "Библейские истории и сказки в картинках" в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени 16 мая.

Выставку открыли в одном из залов на третьем этаже музея. Братья родом из Кирова, выпускники художественно-графического факультета Московского государственного университета им. М. А. Шолохова. Они признались, что восхищены большой площадкой, на которой им представилась возможность выставить свои работы.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Часть посвящена масляной живописи, часть — графика. "Мы занимаемся переводом литературных текстов на язык изобразительного искусства. Берем сюжет, вычленяем из него понравившееся моменты и формируем символы, которые являются отражением каждого слова", — поделились Рудневы.

Сначала посетители увидели работы, посвященные русским сказкам. "Сказочные полотна написаны эмоционально, их содержание лежит на поверхности. Более глубокие вещи спрятаны в библейских сюжетах", — произнес Андрей, знакомя посетителей с экспозицией.

По словам художников, смысл изобразительного искусства — рассказать какую-либо историю. Он подвел гостей к триптиху "Медвежье утро". "Это аллегория возрождения России. Здесь можно увидеть сильный дуб, расцветающий весной, молодой подснежник как символ чистоты. Семью медведей. Это самое сильное животное в нашей полосе. В левой части — восходящее солнце и мягкий свет. А правая сторона картины символизирует угрозу и опасность. Из темного холодного леса вышли четверо хищников. Но сильный зверь оберегает медвежат", — сказал Андрей.

Особое направление в творчестве, к которому братья Рудневы относятся очень трепетно, — библейская тема. "Понимаешь, что в Библии все отражено коротко и по существу. В этом произведении способна образоваться целая бездна", — говорят художники.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Все работы в зале подписаны как "Андрей и Михаил Рудневы". "Мы - по-настоящему единое целое. Ключевые решения были приняты совместно. Абсолютно точно, что не будь нас двоих — все было бы иначе. Появился бы страх, неуверенность, и мы бы ушли в другие стороны. Поэтому мы — Андрей и Михаил. Обсуждается каждая тема, каждый штрих...", — поясняют братья.

На экране, размещенном в зале, транслируется видеоролик, на котором запечатлено создание одной из работ. Выставка "Библейские истории и сказки в картинках" проработает по 30 июня.

Отметим, также 16 мая в зале, где размещены работы братьев Рудневых, представлены картины, рисунки и инсталляции молодых сотрудников музеев. Проект "Все свои" вобрал различные по смыслу и содержанию работы.

Инна Пахомова