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В библиотеке обсудят влияние древнерусской литературы на прозу и поэзию

Общество, 12:42 22 мая 2019

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Беседа "Влияние древнерусской литературы на последующую русскую прозу и поэзию" пройдет в библиотеке № 15 им. П. П. Ершова (ул. Минская, 98) 22 мая, начало - в 18 часов, сообщают организаторы.

Филолог Ирина Кондратюк, известный Instagram-блогер ira_bogunchik расскажут об особенностях и проблемах древнерусской литературы, о влиянии на нее западной культуры, о проявлении духовных и нравственных традиций первых литературных памятников XI-XVII веков в творчестве современных авторов.

Как сообщают организаторы, лектор представит литературу Древней Руси как единое явление со сквозными, прошедшими через 700 лет идеями и мотивами, со своими общими эстетическими принципами и устойчивой системой жанров.

На встречу приглашают студентов, старшеклассников, учителей-словесников и просто любителей интересных фактов в области литературы. Мероприятие приурочено сразу к нескольким праздникам — Дню филолога, Дню славянской письменности и культуры и к общероссийскому дню библиотек. Вход свободный.

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# изучение , литература , чтение

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