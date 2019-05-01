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Тоболяки написали химический диктант

Общество, 11:25 22 мая 2019

Тобольский педагогический институт | Фото: Тобольский педагогический институт

174 человека приняли участи в акции "Химический диктант" в Тобольске, об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в Тобольском педагогическом институте.

Всероссийская образовательная акция "Химический диктант" проходит второй год подряд. Второй год Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал) ТюмГУ является базовой площадкой проведения этого мероприятия в городе. Цель проведения "Химического диктанта" – популяризация естественнонаучного образования и повышение химической грамотности населения.

В качестве диктаторов в этом году были приглашены выпускники вуза разных лет. Участники диктанта за 45 минут ответили на 25 вопросов о роли и значение химии в жизни современного человека и общества, химической природе окружающего мира.

Евгений Новосёлов

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# Тобольск , химический диктант

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