Тоболяки написали химический диктант

| Фото: Тобольский педагогический институт | Фото: Тобольский педагогический институт

174 человека приняли участи в акции "Химический диктант" в Тобольске, об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в Тобольском педагогическом институте.

Всероссийская образовательная акция "Химический диктант" проходит второй год подряд. Второй год Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал) ТюмГУ является базовой площадкой проведения этого мероприятия в городе. Цель проведения "Химического диктанта" – популяризация естественнонаучного образования и повышение химической грамотности населения.

В качестве диктаторов в этом году были приглашены выпускники вуза разных лет. Участники диктанта за 45 минут ответили на 25 вопросов о роли и значение химии в жизни современного человека и общества, химической природе окружающего мира.

Евгений Новосёлов