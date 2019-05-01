Маленькие тюменцы чаще всего получают ожоги

| Фото: www.phototyumen.ru | Фото: www.phototyumen.ru

294 ребенка прошли лечение в ожоговом отделении Тюменской областной клинической больницы № 1 в 2018 году. Из них детей до года - 41, от 1 до 3 лет — 147, от 4 до 6 лет — 34, от 7 до 12 лет — 50, от 13 до 15 лет — 12, от 16 до 18 лет — 10 человек. В 2019 году медицинскую помощь получили 94 ребенка.

Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" врач-хирург высшей квалификационной категории ожогового отделения Дмитрий Кригер.

"За 15 лет работы ожогового отделения, к сожалению, эта цифра не уменьшается. Актуальность детского и взрослого травматизма высока. Термические травмы занимают третье место среди всего травматизма. Среди причин термических ожогов на первом месте горячие жидкости: кипяток, чай, кофе, каши, супы, компоты. На втором - открытый огонь: пожары, костры, мангалы. И только на третьем месте горячие предметы: все виды обогревательных приборов, домашние печи. Немало ожогов от жидкостей для розжига. Многие думают, что это средство не воспламеняется, потому что в его состав входит парафин, от которого нет резкого воспламенения. Но недобросовестные производители используют вместо парафина бензин, ацетон или другие химические вещества, и тогда жидкость вспыхивает, из-за чего взрослые и дети получают ожоги пламенем. Поступают дети и с химическими ожогами от кислот, щелочей. В 2018 году было четыре таких случая. Совсем небольшой процент составляют солнечные ожоги, он возрастает летом", - пояснил он.

Большая часть детей, которые поступили в ожоговое отделение, - это дети младшего возраста до трех лет. Ребенок начинает познавать мир, делает первые шаги, тянется к предметам, которые он никогда раньше не видел, а эти предметы могут быть горячими и содержать горячие жидкости.

По словам Дмитрия Кригера, в домашних условиях при ожогах следует действовать по определенному алгоритму. Для начала необходимо устранить источник термического повреждения, охладить пораженный участок тела холодной проточной водой, смоченным полотенцем, льдом. Потом нужно обезболить, так как поверхностные ожоги I и II степени очень болезненные. И затем необходимо быстро доставить пострадавшего в специализированное медицинское учреждение.

"Есть ошибочное мнение, что после ожога нужно кожу смазать маслом или жиром. Это неправильно! Все масла и жиры обладают повышенной теплоемкостью, поэтому, если разогретую поверхность смазать маслом, то ткани прогреются еще больше и ожоги углубятся. Самый эффективный способ – это охлаждение пострадавшей поверхности – водой, смоченной тканью. Дети, которые получили ожоги III и IV степени, находятся на диспансерном наблюдении и получают оперативное лечение в полном объеме ", - отметил он.

Редко встречаются обморожения у детей. За 2018 год был всего один случай. "Ребенок прошел курс стационарного лечения", - подчеркнул Дмитрий Кригер.

Ирина Шемякина