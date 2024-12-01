Восемь тысяч сообщений от горожан поступило на портал "Тюмень - наш дом" в 2024 году
Общество, 13:22 31 декабря 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Восемь тысяч сообщений поступило от тюменцев на портал "Тюмень - наш дом" в 2024 году, сообщает пресс-служба городской администрации.
Чаще всего горожане сигнализировали о некачественном содержании дворовых территорий - 3 тыс. 116 сообщений. В результате ответственные служба оперативно убирали снег и мусор, ликвидировали подтопление дворов, ремонтировали игровое оборудование детских площадок.
На втором месте по популярности - сообщения о брошенных разукомплектованных автомобилях - 1 тыс. 276.
Завершают топ самых частых обращений вопросы по текущему содержанию дорог - 1 тыс. 23 сигнала.