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Восемь тысяч сообщений от горожан поступило на портал "Тюмень - наш дом" в 2024 году

Общество, 13:22 31 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь тысяч сообщений поступило от тюменцев на портал "Тюмень - наш дом" в 2024 году, сообщает пресс-служба городской администрации.

Чаще всего горожане сигнализировали о некачественном содержании дворовых территорий - 3 тыс. 116 сообщений. В результате ответственные служба оперативно убирали снег и мусор, ликвидировали подтопление дворов, ремонтировали игровое оборудование детских площадок.

На втором месте по популярности - сообщения о брошенных разукомплектованных автомобилях - 1 тыс. 276.

Завершают топ самых частых обращений вопросы по текущему содержанию дорог - 1 тыс. 23 сигнала.

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