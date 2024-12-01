Расширение трассы от Тюмени до Тобольска продолжится в 2025 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Расширение федеральной трассы от Тюмени до Тобольска будет продолжено в 2025 году. Об этом и других планах по развитию дорожной инфраструктуры губернатор региона Александр Моор рассказал в эфире программы "80 лет за 80 минут".

Масштабные работы, по его словам, запланированы в южной части Тюмени - она сейчас активно застраивается. Уже заключен контракт и идут работы на развязке в районе Московского тракта и ул. Сергея Джанбровского.

Александр Моор отметил, что в следующем году завершится строительство развязки в районе Патрушева на Червишевском тракте. Далее она будет соединена с ул. Федюнинского в створе ул. Пермякова и новой развязкой на Московском тракте.

"Еще южнее мы планируем вместе с федеральными коллегами приступить к строительству обхода Тюмени. Это позволит существенно разгрузить город от транзитного транспорта и создать новые возможности для движения жителей южной части", - заключил глава региона.

Напомним, программа "80 лет за 80 минут" идет в эти минуты на телеканале "Тюменское время" (21 кнопка кабельного ТВ). Повтор можно посмотреть здесь же 31 декабря в 21 час 15 минут и 1 января в 18 часов. На канале "Твоя Тюмень" - 31 декабря в 19 часов 15 минут, 1 января - в 3 часа 30 минут. На ОТР (9 канал цифрового мультиплекса) программа выйдет четырежды: 31 декабря - в 17 часов 30 минут, 1 января - в 6 часов 15 минут, 3 января - в 7 часов 30 минут, 7 января - в 17 часов 15 минут.