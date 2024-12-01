Что нужно знать аллергикам при выборе искусственной елки, рассказал тюменский врач

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Искусственные елки могут стать причиной ухудшения самочувствия у людей с аллергией, предупреждает санитарный врач Николай Дубинин. Как хранить дома новогоднее дерево без последствий для здоровья, он рассказал изданию tmn.aif.ru.

"Для их производства часто используют синтетические материалы, такие как полиэтилен и ПВХ. Эти вещества могут выделять химические соединения, которые вызывают аллергию у чувствительных людей", — отметил Дубинин.

Особенно опасными, по его словам, являются пары, выделяющиеся из пластика во время хранения и эксплуатации елки. Если искусственное дерево долго хранится в помещении с высоким уровнем влажности, на его поверхности может развиваться грибок, что также приводит к аллергическим реакциям.

Кроме того, на искусственных елках скапливается пыль и плесень, что увеличивает риск возникновения аллергии. Поэтому важно регулярно очищать елку и следить за ее состоянием.

При выборе новогоднего дерева нужно обратить внимание на запах пластика - он не должен быть слишком сильным. Лучше предпочесть елочку, покрытую гипоаллергенным составом, и тщательно протереть ее влажной тряпкой. чтобы минимизировать риски для здоровья, советует Николай Дубинин.