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Юным тюменским лыжникам и биатлонистам рассказали о ВИЧ-инфекции

Общество, 19:17 22 мая 2019

пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой | Фото: пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой

Круглый стол по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией с участием воспитанников областной спортивной школы олимпийского резерва Л.Н. Носковой прошел в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Мероприятие было приурочено ко Всероссийской информационной акции по профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний в молодежной среде "Должен знать!".

В качестве эксперта выступила специалист по гигиеническому воспитанию Тюменского центра профилактики и борьбы со СПИДом Людмила Гарманова. Она рассказала ребятам о рисках и путях заражения ВИЧ-инфекцией, мерах профилактики и развеяла мифы об этом заболевании.

Так, например, при раннем выявлении ВИЧ-инфекции и своевременной терапии человек способен продолжать полноценную жизнь. В то же время болезнь вышла из группы риска в общую популяцию, то есть сегодня заразиться ВИЧ-инфекцией при несоблюдении профилактических мероприятий может практически каждый, независимо от образа жизни. Именно поэтому так важно раз в год сдавать тест на ВИЧ-инфекцию.

Тема вызвала немало вопросов у юных спортсменов. Они заполнили анонимные анкеты, которые позволят определить уровень информированности населения о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Для закрепления информации ребятам раздали листовки.

Напомним, что граждане России имеют право бесплатно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию в поликлинике по месту жительства или в центре профилактики и борьбы со СПИД. Кроме того, в Тюмени работает мобильный пункт тестирования, с графиком можно ознакомиться на сайте.

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# биатлон , ВИЧ , ОСШОР , Центр профилактики и борьбы со СПИДом

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