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На тобольской площадке СИБУРа появилась территория чибисов

Общество, 15:59 23 мая 2019

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Новый экологический проект "Территория чибисов" стартовал в Тобольске в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел", сообщает городская администрация.

Первым этапом проекта стало орнитологическое обследование территории тобольской промышленной площадки. Специалисты проанализировали данные экологов и определили ареалы гнездования чибисов.

"В ходе изучения территории обнаружили около 10 гнезд, это хорошая характеристика микропопуляции. Следующим шагом будет обозначение ареалов обитания птиц спецзнаками, чтобы техника их не повредила. Для сотрудников коммунальных и технических служб мы подготовим рекомендации по обращению с птицами и проведем специальные тренинги", - рассказал орнитолог Евгений Журавлев.

По результатам обследования будет также подготовлен план регулярного мониторинга популяции, инструкция по предотвращению чрезвычайных ситуаций с участием птиц, рекомендации по оказанию помощи пострадавшим птицам. Продолжением программы станут экологические уроки для школьников города, совместные проекты с городскими активистами и волонтерами, расширение взаимодействия с ответственными городскими службами.

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# птицы , СИБУР , экология

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