Следователь Александр Шкорупинский проведет прием жителей Упоровского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Личный прием граждан проведет руководитель Заводоуковского межрайонного следственного отдела Александр Шкорупинский в Упоровском районе 31 мая, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Гражданам, желающим прийти на личный прием, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан - документ, удостоверяющий такие полномочия; заявление, в котором изложено существо вопроса.

Личный прием будет проводиться в с. Упорово (ул. Володарского, 45, каб. 222) с 15 до 16 часов.

Записаться на личный прием можно по телефонам: 8 (34542) 6-11-88 или оставить контактную информацию на сайте управления в разделе "Интернет-приемная".