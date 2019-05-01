Выставка молодых архитекторов открылась в Тюменском драматическом театре

| Фото: пресс-служба ТИУ (автор: Денис Ханыков) | Фото: пресс-служба ТИУ (автор: Денис Ханыков)

Выставка архитектурно-художественных работ и проектов учащихся Центра архитектурной подготовки и переподготовки при Институте архитектуры и дизайна ТИУ "АРХоткрытие" открылась в Тюменском драматическом театре 21 мая.

Первыми экспозицию посетили директор департамента внеучебной деятельности ТИУ Дмитрий Новицкий, директор Института архитектуры и дизайна Светлана Капелева, а также воспитанники и преподаватели ЦАППа и студенты Института АРХИД.

"Эта выставка – частичка того, что мы делаем со старшеклассниками. На выставке вы также увидите проекты учеников 10-11 классов. Мы не только рисуем, но и осваиваем другие предметы, чтобы научиться решать главную задачу — проектирование. Радует, что еще в школе ребята могут делать серьезные работы, ищут подходы к специальности. В нашем центре интересная жизнь и мы дорожим традициями, которые у нас есть. Хотим, чтобы следующие поколения поддерживали эти традиции и закладывали новые. Знакомьтесь, приходите к нам, будем рады сотрудничеству", — рассказала Светлана Капелева.

На экспозицию включены графические и живописные работы, коллажи из ткани, фетра, газет, картона и даже компакт-дисков, архитектурные фантазии на тему музыки и природы. Украшением выставки стали наряды из коллекции "Муравьи" театра нетрадиционной моды Art Shape Института АРХИД. Их автор — второкурсница Института АРХИД Олеся Тихоненко. Костюмы выполнены из пластика на станках ЧПУ в Центре архитектурной подготовки.

Дмитрий Новицкий подчеркнул, что для Тюменского индустриального университета, ЦАППа и Института АРХИД важно развивать выставочное движение и воплощать представленные проекты в жизнь. Один из них посвящен реорганизации холла второго этажа информационно-библиотечного корпуса опорного вуза. Его автор – Артем Мишенков. Молодой человек рисует с четырех лет, а в ЦАППе учится с первого класса.

"Так как это реальный проект, передо мной стояло несколько задач: сэкономить место и сохранить удобство. В проекте я нарисовал столы, которые поднимаются и опускаются с помощью механизмов. Есть шкафчики, в которых человек может взять стул и затем убрать его на место. Над проектом работал три месяца, консультировался с учителем и работал дома", — рассказал Артем Мишенков.

Выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства "АрхОткрытие" развернулась на третьем этаже Тюменского драматического театра и будет открыта до 21 июня.

Отметим, Центр архитектурной подготовки и переподготовки в 2019 году празднует 27-й день рождения. За это время здесь подготовили сотни ребят, которые стали успешными архитекторами и дизайнерами, работают в разных городах России и в других странах.