Леонид Остроумов: Битва стартапов – перспективный для региона проект

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Битва стартапов для правительства Тюменской области – это тоже стартап, который пользуется спросом. Ежегодно в течение трех лет мероприятие собирает до 300 заявок от молодых предпринимателей и стартаперов.

Об этом на открытии финала Битвы стартапов в рамках третьего инновационного форума "InnoWeek-2019" заявил директор областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Леонид Остроумов.

"В 2017 году мы тщательно проанализировали идеи, собрали команду, обкатали идею. Продукт, который получился, стал популярным. Мы рассчитываем на то, что в конечном счете он воплотится в проекты, которые успешно реализуются в регионе и принесут доходы в экономику области", - сказал он.

Леонид Остроумов выразил надежду, что количество участников Битвы стартапов с каждым годом будет расти, а проекты будут успешно реализовываться в Тюменской области. Власти региона, в свою очередь, готовы оказывать поддержку, в том числе, IT-компаниям.

"Регион предоставляет налоговые льготы для IT-компаний, работают бизнес-инкубаторы, есть возможность субсидирования затрат на приобретение оборудования, привлечения займов. Мы на этом не останавливаемся и ищем новые инструменты поддержки", - добавил руководитель департамента.

В 2019 году на участие в Битве стартапов поступило 280 заявок, в финал прошли 50 проектов. В течение дня 23 мая пройдет отбор по трем направлениям: "Нефтегазодобыча и сервис", "Искусственный интеллект" и "Сквозные цифровые технологии для госсектора". В число более, чем 30 экспертов Битвы стартапов вошли представители таких крупных компаний как "Газпронефть", "ЗапСибНИИГГ", "Сколково", "Этажи", а также эксперты из РИО-центра, Тюменского индустриального университета, Центра информационных технологий Тюменской области. Завершится мероприятие суперфиналом и награждением победителей.

Любовь Голышева