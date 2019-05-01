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Бухтальские школьники собрали больше всех пластмассовых крышечек

Общество, 16:12 23 мая 2019

ntavda.admtyumen.ru | Фото: ntavda.admtyumen.ru

Учащиеся Бухтальской школы собрали более 40 кг пластмассовых крышечек, больше остальных 11 команд района, сообщает администрация Нижнетавдинского муниципального образования.

В районе подвели итоги акции "Добрые крышечки".

Первый раз акция стартовала на территории Нижнетавдинского района в декабре 2018 г. Тогда в ней участвовали восемь учебных заведений. Было собрано более 29 кг сырья.

Второй этап закончился 15 мая 2019 г. В нем приняло участие 12 образовательных учреждений. Объем собрано составил 114 кг.

Победители акции получили дипломы и саженцы дуба, предоставленные экодвижением "Зеленый хоровод".

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# акция , Нижнетавдинский район , пластмассовые крышки

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