Книгу 1790 года представят на выставке в Ишиме

| Фото: Ишимский музейный комплекс | Фото: Ишимский музейный комплекс

Старообрядческий каноник 1790 года – богослужебная книга для домашней молитвы - будет представлен на выставке "Путешествие в страну славянской азбуки" в Ишиме в музее "Городская управа" 24 мая в 11 часов.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила специалист по учету музейных предметов Ишимского музейного комплекса Мария Сезёмова.

"Это самый ценный экспонат нашей коллекции редких книг. Каноник нам передала одна из церквей города в начале этого года", - рассказала она.

На выставке, которая посвящена Дню славянской письменности и культуры, в ишимском музее будет представлено более 40 книг, в том числе старопечатных: требники, служебники, псалтири XVIII - начала XX веков. К старопечатным книгам относятся издания, вышедшие в свет до 1830 года на церковнославянском языке, добавляет Мария Сезёмова.

Всего в коллекции редкой книги Ишимского музея хранится 177 предметов. К числу наиболее ценных относятся те, которые хранились в церквях Ишима и в частных коллекциях и были переданы в фонды музея в разное время.

"Коллекция редкой книги хранится в специальном металлическом шкафу, - отметила специалист музейного комплекса. - В него не попадает свет, мы поддерживаем определенную температуру и влажность. Периодически обрабатываем книги от пыли".

Раритетные книги в Ишиме на суд зрителям представляют редко. Вот и нынешняя выставка будет работать всего один день. "На нее приглашена группа детей из 8-й школы. В этом году это будет первая и единственная выставка редких книг. Дети с большим интересом слушают и рассматривают книги, которым более 200 лет и они дошли до наших дней", - говорит Мария Сезёмова.

По ее словам, коллекция редких книг периодически пополняется, их приносят из церквей и частных собраний. Издания находятся в разном состоянии, но специалисты работают с ними, реставрируют, обновляют и бережно хранят.

Анжела Лебедева