Последний звонок прозвенел для ишимских старшеклассников

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Для 1 тыс. 165 ишимских школьников прозвенел последний звонок 23 мая. На торжественном шествии выпускников и празднике "Алые паруса" присутствовали учителя, родители и представители администрации.

"Праздник очень волнительный, моментами до слез. Родители подготовили для нас в школе трогательное выступление, а мы для них станцевали вальс. Мы репетировали два месяца. Учителя нас напутствовали. Трудно осознать, что мы выходим во взрослую самостоятельную жизнь, впереди экзамены. Желаю всем выпускникам ни пуха, ни пера и успешного поступления", - пожелала выпускница школы №8 Светлана Кондрашкина.

Колонна детей была праздничной и живописной, впереди плыл настоящий корабль с алыми парусами – символом сбывшейся мечты и исполнившихся надежд.

В парке отличившихся выпускников ждало награждение за активную жизненную позицию и успехи в учебе.

"Жизнь, как палуба корабля. И чтобы на ней не поскользнуться, нужно идти мелкими, уверенными и осторожными шагами. В добрый путь, и пусть все ваши мечты сбудутся!" - напутствовал выпускников заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.

В 2019 году аттестаты получат 500 выпускников одиннадцатых и 665 – девятых классов.

Инна Журавлева