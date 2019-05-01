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24 мая в Тюмени влажно, зябко, ветрено

Общество, 07:30 24 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До +13 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 24 мая, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают переменную облачность и дождь в течение дня. Ветер будет менять направление с юго-западного до северо-западного, его скорость составит 3-8 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление резко снизилось: 738-748 мм рт. ст.

Заход солнца в 21 час 07 минут. Долгота дня составит 17 часов 04 минуты.

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# давление , погода , погода в Тюмени

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