Шесть светофоров отключат в Тюмени

| Фото: city-pages.info | Фото: city-pages.info

Шесть светофоров отключат в Тюмени 24 мая, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 9 до 13 часов объекты на пересечениях ул. Пржевальского с ул. Энергетиков и ул. Котовского, ул. Одесской и ул. Энергетиков, в районе школы № 7 на ул. Рижской и ул. Энергетиков.

С 13 до 17 часов будет отключен светофор по Тобольскому тракту в районе "больницы водников".

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.