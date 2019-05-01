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Шесть светофоров отключат в Тюмени

Общество, 07:55 24 мая 2019

city-pages.info | Фото: city-pages.info

Шесть светофоров отключат в Тюмени 24 мая, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 9 до 13 часов объекты на пересечениях ул. Пржевальского с ул. Энергетиков и ул. Котовского, ул. Одесской и ул. Энергетиков, в районе школы № 7 на ул. Рижской и ул. Энергетиков.

С 13 до 17 часов будет отключен светофор по Тобольскому тракту в районе "больницы водников".

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

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# дорожное движение , отключение светофоров , Тобольский тракт

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