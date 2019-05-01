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Тюменцев приглашают в "Школу молодого пенсионера"

Общество, 10:12 24 мая 2019

culture.ru | Фото: culture.ru

Бесплатное занятие в "Школе молодого пенсионера" проведет управление Пенсионного фонда России по Тюменской области 29 мая с 15 до 16 часов, сообщает пресс-служба ведомства.

Посетить "урок" приглашают тех, кто готовится уйти на пенсию или совсем недавно стал пенсионером. Специалисты управления расскажут о новом в пенсионном законодательстве, правилах формирования пенсии, выплатах за счет средств пенсионных накоплений, об электронных сервисах ПФР, а также ответят на вопросы.

Встреча состоится в Тюменской областной научной библиотеке по адресу: г. Тюмень ул. Орджоникидзе, 59, электронный читальный зал на втором этаже.

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# пенсии , пенсионеры , Пенсионный фонд

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