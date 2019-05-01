Единороссы проведут праймериз в Тюмени и Ялуторовске

| Фото: ЦИК РФ | Фото: ЦИК РФ

Жители Калининского округа Тюмени и Ялуторовска смогут выбрать тех кандидатов, кто затем примет участие в выборах в Тюменскую областную думу и Ялуторовскую городскую думу от партии "Единая Россия". Праймериз пройдет 26 мая, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

В Тюмени в качестве участников предварительного голосования зарегистрированы восемь кандидатов, в Ялуторовске — 59.

"Проведение такой открытой процедуры, когда любой гражданин страны может отдать голос за того, кого он считает достойным стать кандидатом, является очень важным, — отметил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов. — Предварительное голосование партии дает возможность людям, заинтересованным и желающим работать в интересах жителей и общества, решать их проблемы и делать жизнь лучше".

26 мая с 8 до 20 часов жители Тюмени смогут проголосовать за нескольких кандидатов на 10 счетных участках по месту регистрации, в Ялуторовске — на 20. Обязательно нужно будет предъявить паспорт.

Телефоны горячей линии, по которым можно уточнить адрес своего счетного участка: 8 (3452) 56-54-85, 8 (3452) 50-77-74, 8 (3452) 56-54-66, 8-932-200-99-52, 8 (3452) 56-57-49, 8 (34535) 2-06-27.

Адрес участка для голосования также можно найти на сайте.