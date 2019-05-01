Интерактивный спектакль ждет тюменцев на "Фестивале талантов"
Показ интерактивного спектакля "Рыжий чулок" от актеров молодежного театра им. В. С. Загоруйко "Ангажемент" станет изюминкой "Фестиваля талантов", который развернется на площади 400-летия Тюмени 1 июня в 13 часов, сообщают организаторы.
Спектакль начнут показывать в 16 часов.
Также на фестивале горожан ждут разнообразные интерактивные площадки и мастер-классы. Детская школа искусств "Гармония", детская художественная школа им. А.П. Митинского и центр творческого развития и гуманитарного образования "Этнос" готовят гостям праздника массу развлечений.
Лучшие творческие композиции представят в этот день на большой сцене воспитанники детских школ искусств имени В.В. Знаменского, а также "Этюд" и "Гармония".