Интерактивный спектакль ждет тюменцев на "Фестивале талантов"

| Фото: из группы "Молодежный театр "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко" во Вконтакте | Фото: из группы "Молодежный театр "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко" во Вконтакте

Показ интерактивного спектакля "Рыжий чулок" от актеров молодежного театра им. В. С. Загоруйко "Ангажемент" станет изюминкой "Фестиваля талантов", который развернется на площади 400-летия Тюмени 1 июня в 13 часов, сообщают организаторы.

Спектакль начнут показывать в 16 часов.

Также на фестивале горожан ждут разнообразные интерактивные площадки и мастер-классы. Детская школа искусств "Гармония", детская художественная школа им. А.П. Митинского и центр творческого развития и гуманитарного образования "Этнос" готовят гостям праздника массу развлечений.

Лучшие творческие композиции представят в этот день на большой сцене воспитанники детских школ искусств имени В.В. Знаменского, а также "Этюд" и "Гармония".