О диагностике речевых нарушений у детей говорили на семинаре в Тюмени

| Фото: Областной центр реабилитации инвалидов | Фото: Областной центр реабилитации инвалидов

Семинар для родителей "Запуск речи у неговорящих детей до 3-х лет" провели Областной центр реабилитации инвалидов и учебно-практический центр "Эксперт" 23 мая, сообщает региональный департамент социального развития.

Семинар стал первым в цикле занятий для родителей в рамках работы регионального ресурсного центра ранней помощи детям, открытого на базе Областного центра реабилитации инвалидов в 2019 году. Задачи ресурсного центра соответствуют целям, поставленным в региональном проекте национального проекта "Демография".

К организации первого семинара примкнули логопеды-практики, преподаватели ТюмГУ и члены Ассоциации логопедов Тюменской области. Они в доступной форме рассказали родителям о способах самостоятельной диагностики речевых нарушений у детей, продемонстрировали методы и приемы их профилактики, коррекции в домашних условиях.

По словам члена Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области, президента Тюменской региональной ассоциации детских развивающих центров, директора учебно-практического центра "Эксперт" Марины Бакулиной, проведение такого мероприятия является хорошим стартом для ресурсного центра, ведь в вопросах ранней помощи важнейшую роль играют реабилитационная и абилитационная компетентность родителей. На таких семинарах мы как раз говорим о том, как распознать даже небольшие отклонения в развитии у ребенка и какие предпринять меры.

Анастасия, мама двухлетнего ребенка, поделилась впечатлениями: "На семинаре нам поведали о тревожных признаках, которые должны насторожить каждую маму и стать поводом для обращения к неврологу и логопеду. Показали упражнения и техники по развитию речи, которые я могу легко применять ежедневно в общении с ребенком. До этого я даже не думала, что такие простые способы приносят столько пользы для малышей, поэтому обязательно буду их использовать!".