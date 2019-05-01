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Преподаватели тобольского технопарка прошли обучение в Липецке

Общество, 14:56 24 мая 2019

vk.com/kvantorium48 | Фото: vk.com/kvantorium48

Преподаватели детского технопарка "Кванториум-Тобольск" прошли первую образовательную сессию для наставников детских технопарков, сообщает городская администрация.

Образовательная сессия собрала более 200 человек из 40 российских регионов. Обучение начинающих педагогов на базе липецкого "Кванториума" провели специалисты, имеющие большой опыт в работе детских технопарков. Тьюторы региональных и сети федеральных технопарков "Кванториум" обучали будущих наставников гибким навыкам, знакомили с перспективными проектами фонда новых форм развития образования, современными методиками генерации идей и инструментами дизайн-мышления.

Полученные знания и опыт преподаватели смогут применить в детском технопарке Тобольска, открытие которого запланировано осенью текущего года.

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# кванториум , технопарк , Тобольск

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