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Развитие и преподавание русского языка обсудили участники конференции в Тюмени

Общество, 14:34 24 мая 2019

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

О роли, развитии и преподавании русского языка, значении народного художественного творчества в воспитании молодежи говорили участники 42-й Международной научно-практической конференции "Православные истоки русской словесности и культуры", которая открылась в Тюмени 24 мая.

Событие посвятили празднованию Дней славянской письменности и культуры, 75-летию образования Тюменской области и 30-летию возрождения Тобольской духовной семинарии.

Конференция собрала представителей духовенства, школьников и студентов, некоммерческих организаций, общественных движений и органов власти.

"Мы собираемся, чтобы говорить о поддержке и развитии русского языка как в России, так и за ее пределами, и вспомнить памятные, знаменательные даты. Масштабы события расширяются, на конференции все больше участников - всех, кому дороги наши традиции, в том числе православные, культурные", - сказал председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв на пленарном заседании в Тюменском драматическом театре.

С Днем славянской письменности и культуры земляков поздравили и пожелали успешной работы участникам конференции председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов и первый заместитель губернатора региона Наталья Шевчик. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий открыл мероприятие докладом о культурном наследии славянского мира, работа участников продолжилась в семи секциях.

Отметим, что празднование дней славянской письменности и культуры в муниципалитетах Тюменской области включает проведение фотовыставок, тематических занятий, викторин, квестов, праздничных концертов, интеллектуальных игр и круглых столов. Запланировано проведение ежегодного Межрегионального фестиваля "Православие и СМИ", он состоится 27-29 мая в Тобольске.

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Татьяна Ковалева

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# Дни славянской письменности и культуры , конференция

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