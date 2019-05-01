Об эффективности детекторов правды для предпринимателей рассказали эксперты

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области во ВКонтакте

Детектор правды для предпринимателей предложил использовать бизнес-омбудсмен Борис Титов. Комплексный метод, помимо полиграфа, включает в себя оценку движения зрачков и анализ крови, сообщает Радио Sputnik.

Таким образом, люди, против которых возбуждены уголовные дела, смогут подтвердить свою правоту. Заявки на прохождение детектора уже подали шесть предпринимателей, попавших под уголовное преследование в России.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей отметил, что результаты подобных исследований в России не имеют процессуального значения.

Можно ли доверять системам детекторов правды, рассказал председатель комитета по налогам московского отделения "Опоры России" Сергей Зеленов.

"Трактование результата зависит от вопросов, которые будут задаваться. С одной стороны есть некие факты, вымышленные, неправильно трактуемые или действительно свидетельствующие о правонарушении, а с другой – показания человека. Наша правовая, судебная система годами оттачивалась на быструю прессовку бизнесменов не для того, чтобы потом на основании показаний детектора признать их невиновность. С учетом отношения к предпринимательскому сообществу органы следствия могут в любой момент вырвать показания из контекста, развернуть их таким образом, чтобы они свидетельствовали об обратном", – сообщил Сергей Зеленов.

Предложение Бориса Титова – некий сигнал, что в правовом поле все работает правильно, считает эксперт.

"В нашей стране, если на человека повесили клеймо, отмыться будет очень сложно. Особенно предпринимателю, которого обвинили в тяжелых вещах и который успел уехать. Господин Титов долго прорабатывал инициативу о возврате людей, которые искренне желают вернуться на родину, которые готовы доказывать свою невиновность без прессинга. Если придать правовой статус такому исследованию и на основании его говорить, что человек невиновен, по закону должны пострадать люди, которые незаконно возбудили дело на человека. Нужно проработать этот вопрос так, чтобы и человека реабилитировать, и чтобы не пострадали органы следствия", – считает Сергей Зеленов.