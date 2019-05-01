Тюменские поисковики подвели итоги весенней "Вахты памяти-2019"

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Останки 244 бойцов и командиров Красной Армии помогли разыскать и подготовить к погребению тюменские поисковики, они нашли 14 солдатских медальонов, ладанку и четыре именные вещи во время весенней экспедиции "Вахты памяти-2019" с 18 апреля по 15 мая.

Работы проводились на территории Старорусского и Новгородского районов Новгородской области, Кировского района Ленинградской области, Западнодвинского и Ржевского районов Тверской области, Великолукского и Себежского районов Псковской области, сообщает Тюменский областной поисковый центр.

На "Вахту памяти" поехали 14 поисковых отрядов – 150 бойцов и руководителей из Тюмени, Ялуторовска, Тобольска, Уватского, Ялуторовского, Абатского, Казанского районов юга Тюменской области, а также из Нефтеюганского района Югры. Среди участников – 69 школьников, 30 студентов, 51 взрослый.

В рамках проведения военно-мемориальной работы участниками экспедиции были установлены пять памятных знаков погибшим в годы Великой Отечественной войны.

30 апреля представители Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа передали тюменским поисковикам останки двух красноармейцев для погребения на малой Родине. В рамках Всероссийского проекта "Дорога домой" спустя более 75 лет в Тюменскую область вернулись Михаил Федорович Пузин и Павел Павлович Авдеев.

Отметим, что 2019 год стал юбилейным для тюменских поисковиков – они ведут полевые поисковые и разведочные работы в Новгородской области уже 30 лет. Первая экспедиция на месте проведения Любанской наступательной операции 1942 года у тюменцев прошла в 1989 году.