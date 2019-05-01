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Тюменцы смогут зарядить смартфоны в новых автобусах

Общество, 18:14 24 мая 2019

пресс-служба ПАТП №1 и ПАТП №2 | Фото: пресс-служба ПАТП №1 и ПАТП №2

В 43 новых автобусах, которые вышли на линию в Тюмени, пассажиры смогут зарядить смартфоны. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала специалист по связям с общественностью ПАТП № 1 и ПАТП № 2 Наталья Ахтариева.

"Из двух парков — головного и обособленного подразделения — на линию выехали 43 автобуса. В каждом транспортном средстве, оснащенном USB-зарядками, есть четыре таких разъема. Все они расположены на поручнях", — сообщила Наталья Ахтариева.

К концу июня в этих автобусах планируют запустить встроенные валидаторы — комплексы для безналичной оплаты проезда. Сейчас они проходят перепрограммирование. "Это не подразумевает, что в этих автобусах не будет кондукторов. Это дополнительный способ оплаты", — пояснила Наталья Ахтариева.

Все автобусы низкопольные, оборудованы для перевозки маломобильных горожан. Внутри салона есть место, где можно поставить коляску.

Инна Пахомова

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# автобусы , общественный транспорт

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