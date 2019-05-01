"Россия - страна возможностей": тюменец стал победителем Кубка "Управляй!"

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Кубок "Управляй!" платформы "Россия - страна возможностей" - это хороший опыт, так как принимаются решения, приближенные к реальности.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал магистрант кафедры "Менеджмент", программы "Маркетинг" Финансово-экономического института ТюмГУ Кирилл Жаман.

В финале Кубка в Москве тюменец вошел в десятку победителей Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту "Управляй!".

"Об этом Кубке узнал на нашей кафедре, собрал для начала команду - двух ребят с бакалавриата политологии, двое из нас прошли в полуфинал, а в финале Кубка я уже был один, - рассказал Кирилл Жаман. - В отборочном раунде мы принимали разнообразные решения, например, о количестве станков, объеме произведенной продукции, рынки сбыта и так далее. Команда за прохождение всех этапов получала определенный балл".

В полуфинале, который проходил в Екатеринбурге, к этому добавлялась оценка экспертов, работодателей. Критерии оценки: лидерство, работа в команде, принятие решений.

"В финале в Москве, 21-23 мая, к этому добавились еще два критерия по оценке экспертов и презентация принятых решений в командах. Эксперты принимали решения, ставили баллы, некоторым участникам группы ставили отдельные баллы за презентацию проекта. Моя оценка - более 4, 2", - сказал тюменский магистрант.

Кубок "Управляй!" - это бизнес-симулятор, который по всем параметрам соответствует международным стандартам. И это, как заметил Кирилл Жаман, хороший опыт, формат для общения с работодателями, развития лидерских качеств и компетенций.

"В финале нас приветствовал первый заместитель руководителя администрации президента страны Сергей Кириенко, который отметил, что участие в этом сложном конкурсе – это хорошее подспорье и уже победа. Кубок "Управляй! - младший брат конкурса "Лидеры России", - отметил Кирилл Жаман.

Добавим, всего в финале Кубка "Управляй!" приняли участие 150 конкурсантов, из которых победителями стали 10 человек.

Всероссийский молодежный Кубок по менеджменту "Управляй!" – одного из флагманских проектов АНО "Россия – страна возможностей", созданной по инициативе президента России Владимира Путина.

Анжела Лебедева