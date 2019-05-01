Интересные мастер-классы проведут для одаренных школьников

| Фото: организаторов конкурса "Большие вызовы" | Фото: организаторов конкурса "Большие вызовы"

120 талантливых школьников примут участие в проекте "Я – успешен". Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, для ребят подготовили интересную познавательную программу.

"Во время профессиональных проб "Я – успешен" ребята научатся создавать повседневные и вечерние образы, составлять стильный гардероб, создадут собственные логотипы, слепят фигурки из марципана, изготовят чехлы для сотовых телефонов и стильные украшения", - уточнила она.

На память ребята получат значки "Я - успешен", над созданием которых трудились студенты Колледжа цифровых и педагогических технологий, пишет "Вслух.ру".