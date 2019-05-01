Метеорологи признались, каким прогнозам погоды стоит верить

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Верить прогнозу погоды только на ближайшие пару дней посоветовал представитель метеослужбы Швейцарии Meteo Suisse метеоролог Андре-Шарль Летестю. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, наиболее длительный прогноз дает Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), и он на три месяца. Однако это прогноз относительно того, будет ли климат более влажным или более сухим, теплее или прохладнее.

"Также есть их прогноз на четыре недели. Он тоже не слишком точный, это больше некая тенденция на ближайшие недели. Мы же используем среднесрочный прогноз от двух до 15 дней. Но чем ближе вы к дате прогноза, тем более точным он будет", - пояснил он. При этом точность прогноза все равно составит 85%.

Эксперт отметил, что также крайне сложно предсказать шторм. Обычно наиболее точная информация о силе шторма появляется за час до его начала. Но за такое короткое время людям и чрезвычайным службам бывает сложно подготовиться, поэтому очень важна система раннего предупреждения, в том числе, через sms-сообщения.