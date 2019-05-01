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Новосибирские инженеры создадут электромобиль на базе спорткара Marussia

Общество, 12:51 25 мая 2019

www.nstu.ru | Фото: www.nstu.ru

Разработать электромобиль на основе отечественного спорткара Marussia намерены инженеры Новосибирского государственного технического университета совместно с конструкторским бюро "Спектр". Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В ходе работ специалисты планируют заменить двигатель внутреннего сгорания на мощный энергоэффективный электродвигатель, установить на автомобиль литий-ионные батареи и синтезировать систему управления. Проект будет реализован при поддержке Министерства промышленности и торговли Новосибирской области.

Соглашение о создании электромобиля между университетом и новосибирским конструкторским бюро "Спектр" будет подписано 27 мая на капоте одного из восстановленных автомобилей Marussia. Исполнителями соглашения станут инженеры факультета мехатроники и автоматизации и специалисты "Спектра".

"Задача инженеров и научного сообщества НГТУ - продемонстрировать компетенции по созданию отечественных автомобилей. В нашем университете создают энергоэффективные двигатели, преобразователи, накопители энергии, электроприводы, есть сильная школа материаловедения и машиностроения, есть научные коллективы, которые глубоко понимают кинематику и энергетику движения электротранспортных средств. Фактически у нас есть сумма технологий и компетенций, чтобы осуществить прорыв и сформировать платформу для становления отечественных электрокаров с высокими техническими характеристиками на основе российских разработок", - прокомментировал помощник проректора по научной работе вуза Александр Штанг.

Техподдержку инженерам будет оказывать компания Vip-Service, которая с 2011 по 2014 год была официальным представителем компании Marussia Motors в Сибири.

Напомним, в 2007 году музыкант, певец, актер, радио- и телеведущий Николай Фоменко основал компанию Marussia Motors, специализировавшуюся на выпуске суперкаров. Были спроектированы и построены прототипы нескольких моделей, однако в 2014 году компания прекратила свое существование в связи с нехваткой денег, не выпустив ни одного серийного автомобиля.

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# импортозамещение , инженеры , наука , Новосибирск , электромобили

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