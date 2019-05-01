Диетологи признали шаурму полезным фастфудом

| Фото: esh72.ru | Фото: esh72.ru

Шаурма при правильном выборе является полезным перекусом, считают диетологи. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению врача-диетолога Сергея Обложко, в шаурме есть все, что нужно организму: куриное мясо, овощи и некалорийные соусы. К тому же в городе проще и быстрее купить ее, чем заходить в кафе.

При покупке шаурмы, по мнению эксперта, нужно обращать внимание на то, сколько в нее добавили масла. Кроме того, не стоит есть несколько раз перекрученное тесто. "Если вы начало и кончик выкидываете, а съедаете основную часть, то получаете все необходимое — белок, углеводы и клетчатку", — заявил диетолог. Он также отметил, что потребителям нужно следить, моют ли руки сотрудники заведений. Если шаурму без масла найти не удалось, то можно забежать в кафе быстрого питания, где продают курицу и салат.

По словам специалиста, если нет времени на полноценный обед, то лучше взять с собой еду для перекуса, например, овощи, фрукты и кисломолочные продукты без сахара.

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