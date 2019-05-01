В Международный день пропавших детей полицейские напоминают о правилах поведения при исчезновении ребенка

| Фото: 72.мвд.рф | Фото: 72.мвд.рф

Более 850 пропавших детей в кратчайшие сроки удалось найти сотрудникам Главного управления уголовного розыска МВД России и территориальных органов министерства в 2019 году. Об этом сообщают в МВД России в Международный день пропавших детей 25 мая.

В первом квартале 2019 года разыскивалось 1 тыс. 390 без вести пропавших детей, что на 44% меньше, чем за тот же период в прошлом году. Из них 259 объявлено в розыск. В рамках возбужденных уголовных дел ведется поиск 807 пропавших несовершеннолетних и малолетних лиц. Большинство из них – те, кто ушел из семей и специализированных учреждений, остальные – из учебно-воспитательных организаций закрытого типа.

При поиске сотрудники полиции активно взаимодействуют с волонтерами и добровольческими организациями. В 2019 году с их помощью найдены более 620 человек, из которых около 128 – дети.

МВД России напоминает четкий алгоритм действий, если ребенок не вернулся домой. В случае исчезновения ребенка следует немедленно обратиться в ближайший отдел полиции. Чем меньше прошло времени с момента его исчезновения, тем быстрее ребенок будет найден. При обращении в органы внутренних дел нужно взять с собой документы, удостоверяющие личность, и документы, содержащие сведения о пропавшем, его фотографии. При описании ребенка стоит обязательно указать его основные приметы, наличие хронических заболеваний, описать его одежду.