Предварительное голосование началось в Тюменской области

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

С 8 до 20 часов работают счетные участки, на которых жители смогут выбрать кандидатов, которые затем примут участие в выборах от партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба ТРО партии.

На предварительном голосовании в Тюменскую областную думу участвуют 8 кандидатов, в Ялуторовскую городскую думу – 59 кандидатов. На дополнительный мандат в Тобольскую городскую думу – 4 кандидата, в думу Тюменского муниципального района – 2. В думы сельских поселений – 336 кандидатов. Всего на 191 мандат заявились 439 кандидатов.

"Проведение такой открытой процедуры, когда любой гражданин страны может отдать голос за того, кого он считает достойным стать кандидатом, является очень важным, — отметил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов. — Предварительное голосование партии дает возможность людям, заинтересованным и желающим работать в интересах жителей и общества, решать их проблемы и делать жизнь лучше".

Напомним, 26 мая с 8 до 20 часов жители Тюмени смогут выбрать своего кандидата от "Единой России". Обязательно нужно предъявить паспорт.

Телефоны горячей линии, по которым можно уточнить адрес своего счетного участка: 8 (3452) 56-54-85, 8 (3452) 50-77-74, 8 (3452) 56-54-66, 8-932-200-99-52, 8 (3452) 56-57-49, 8 (34535) 2-06-27.