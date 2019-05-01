Руслан Кухарук призвал тюменцев сделать выбор на предварительном голосовании

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Руслан Кухарук призвал жителей Калининского административного округа сделать выбор на предварительном голосовании, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

"Предварительное голосование - это тот этап, который позволяет уже сегодня перед выборами в сентябре определиться с кандидатом от "Единой России", - отметил Руслан Кухарук, проголосовавший на своем счетном участке. – Мы с вами должны сегодня выбрать того кандидата, кто достоин представлять партию на избирательном округе 19 в Тюменской областной думе".

Глава Тюмени отметил, что кандидат, которого выберут жители Калининского округа сегодня, будет реализовывать и новые социальные проекты, и те, которые уже включены в бюджет. Руслан Кухарук сказал, что при выборе кандидата обращал внимание на трудовой стаж и реальные достижения участников предварительного голосования.

"То, что есть у человека за плечами, то, что он уже успел сделать – это главное для меня. Многих кандидатов я знаю лично, поэтому был уверен в выборе того человека, который представит партию на выборах 8 сентября", - рассказал он.

Напомним, 26 мая с 8 до 20 часов каждый совершеннолетний житель избирательного округа № 19 Тюмени может прийти на один из 10 счетных участков, расположенных на территории округа, и выбрать своего кандидата из восьми участников предварительного голосования "Единой России".

Человек, за которого будет отдано большинство голосов, впоследствии сможет баллотироваться в кандидаты Тюменской областной думы по избирательному округу 19 от партии.

Телефоны горячей линии, по которым можно уточнить адрес своего счетного участка: 8 (3452) 56-54-85, 8 (3452) 50-77-74, 8 (3452) 56-54-66, 8-932-200-99-52, 8 (3452) 56-57-49.

Адрес участка для голосования также можно найти на сайте tyumen.er.ru в разделе "ПГ-2019".