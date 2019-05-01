Александр Моор: в праймериз - реальная политическая конкуренция

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Губернатор Тюменской области, член Генерального совета "Единой России" Александр Моор сделал свой выбор на предварительном голосовании. Он подчеркнул, что всего на 191 мандат заявились 439 участников голосования, сообщает пресс-служба ТРО партии.

"Это реальная политическая внутрипартийная конкуренция. В этом списке — люди с активной гражданской позицией, которые хотят сделать жизнь земляков лучше и комфортнее. У каждого из них — своя программа, свой взгляд на улучшение территории. О ней они рассказывали на дебатах, которые предшествовали предварительному голосованию. Я сам проходил процедуру предварительного голосования – участвовал в дебатах — и знаю, насколько это волнительно, но важно и нужно — как для участников, так и для жителей. Прошу вас прийти на свои счетные участки и сделать выбор", — отметил Александр Моор.

Глава региона напомнил: именно те участники, за которых будет отдано большинство голосов, станут кандидатами от партии. Предварительное голосование партии дает возможность людям, неравнодушным и желающим работать в интересах региона и его жителей, делать жизнь лучше, решать обозначенные земляками задачи и проблемы.

"Я прошу вас прийти на свои счетные участки и выбрать кандидатов, достойных представлять ведущую политическую силу страны на выборах в сентябре", — призвал Александр Моор.

Напомним, 26 мая с 8 до 20 часов жители Тюмени смогут выбрать своего кандидата от "Единой России". На счетном участке обязательно нужно будет предъявить паспорт.

Телефоны горячей линии, по которым можно уточнить адрес своего счетного участка: 8 (3452) 56-54-85, 8 (3452) 50-77-74, 8 (3452) 56-54-66, 8-932-200-99-52, 8 (3452) 56-57-49, 8 (34535) 2-06-27. Адрес участка для голосования также можно найти на сайте tyumen.er.ru в разделе "ПГ-2019".