Вячеслав Смелик: ялуторовская молодежь активно участвует в праймериз

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Глава Ялуторовская Вячеслав Смелик сделал свой выбор на предварительном голосовании. Он подчеркнул, что в 2019 году заявилось много молодых единороссов. Из 59 человек 13 - участники "ПолитСтартапа", сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

"Мы видим, что молодежь проводила большую работу с населением, кандидаты встречались с жителями, заходили в каждый дом, в каждую дверь. Они очень активные, и сегодня мы видим результат этой работы. У нас подрастает новая молодая смена, на которую необходимо обратить внимание при выдвижении депутатов от партии", - сказал он.

Смелик отметил, что кандидаты на дебатах и на встречах с жителями рассказывали о своих программах по благоустройству и развитию Ялуторовска, создании новых рабочих мест, росте экономики.

"Но самое главное — они говорили о точечной работе депутата с каждым гражданином на своем избирательном участке. Мы понимаем, что решение глобальных вопросов - это очень хорошо, но те моменты, которые интересуют каждого человека, живущего в округе, - это самое важное. Кому-то нужно скамейку покрасить, а где-то крышу залатать. Таких вопросов поступает много, депутаты ими как раз и занимаются - ведут приемы, собирают вопросы, решают их. Мы ежегодно проводим общее собрание граждан, где отчитываемся о проведенной работе по наказам избирателей. Эта система эффективна и нужно двигаться дальше в этом направлении — работать на местах и с каждым человеком", - добавил глава Ялуторовска.

Он призвал жителей города приходить на счетный участок и делать свой выбор. Напомним, что узнать адрес своего счетного участка ялуторовчане могут по телефону горячей линии: 8 (34535) 2-06-27 или на сайте tyumen.er.ru в разделе "ПГ-2019".