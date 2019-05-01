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Сборная России завоевала бронзу ЧМ по хоккею

Спорт, 21:41 26 мая 2019

РИА Новости | Фото: РИА Новости

Хоккеисты сборной России завоевали бронзу чемпионата мира в Словакии, сообщает Интерфакс.

В матче за третье место россияне переиграли национальную команду Чехии. Основное время игры завершилось вничью – 2:2. На 14-й минуте Михаил Григоренко вывел сборную России вперед. Через 41 секунду сборная Чехии провела ответный гол, автором которого стал Михал Ржепик. На 19-й минуте Доминик Кубалик сделал счет победным для чехов, в начале третьего периода Артем Анисимов сравнял счет.

В овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказались россияне. Здесь отличились Илья Ковальчук и Никита Гусев.

Итоговый счет – 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу сборной России.

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