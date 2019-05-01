23 мая ветер помешает тюменцам насладиться потеплением

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 23 градусов Цельсия прогреется воздух в Тюмени 27 мая, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают ясный солнечный день без осадков. Все впечатление испортит сильный ветер, он будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 5-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление в норме: 755-757 мм рт. ст. В течение дня незначительные геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 21 час 12 минут. Долгота дня составит 17 часов 14 минут.