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23 мая ветер помешает тюменцам насладиться потеплением

Общество, 07:30 27 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 23 градусов Цельсия прогреется воздух в Тюмени 27 мая, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают ясный солнечный день без осадков. Все впечатление испортит сильный ветер, он будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 5-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление в норме: 755-757 мм рт. ст. В течение дня незначительные геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 21 час 12 минут. Долгота дня составит 17 часов 14 минут.

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# ветер , погода в Тюмени , Солнце

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