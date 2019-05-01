На улице Республики в Тюмени отключат светофор

| Фото: city-pages.info | Фото: city-pages.info

Два светофора отключат в Тюмени 27 мая, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 8 до 17 часов объект пересечении ул. Интернациональной с ул. Новой.

С 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут отключат светофор на перекрестке ул. Республики и ул. М. Горького.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.