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На улице Республики в Тюмени отключат светофор

Общество, 07:46 27 мая 2019

city-pages.info | Фото: city-pages.info

Два светофора отключат в Тюмени 27 мая, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 8 до 17 часов объект пересечении ул. Интернациональной с ул. Новой.

С 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут отключат светофор на перекрестке ул. Республики и ул. М. Горького.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

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# дорожное движение , отключение светофоров

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